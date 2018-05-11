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Главная » Криминал » Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 12:55

Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море


ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Полярный. Об этом «Би-порту» сообщил Следственный комитет РФ по Мурманской области.

Один из них на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, один из обвиняемых, 1985 года рождения, являющийся на том момент действующим сотрудником полиции, вступил в преступный сговор со своим знакомым, 1981 года рождения. Они незаконно добывали водные биологические ресурсы Российской Федерации - краба камчатского.

В феврале 2018 года, используя крабовые ловушки и лодку с мотором, они выловили в Кильдинском проливе Баренцева моря не менее 178 особей краба камчатского. Согласно заключению эксперта, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 170 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

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