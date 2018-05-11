Юный житель Ревды забрал у ребёнка перчатки и попал под статью

11 Мая 2018 года, 18:30

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя поселка Ревды Мурманской области. Ранее не судимого молодого человека обвиняют в совершении преступления, совершённого по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Об этом «Би-порту» сообщил Следственный комитет РФ по Мурманской области.

В феврале этого года несовершеннолетний подозреваемый на улице поселка Ревда отобрал зимние перчатки у мальчика, 2005 года рождения. Ребёнок учится со злоумышленником в одной школе. После этого он скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В кратчайшие сроки удалось установить подростка. В настоящее время следователи изучают условия жизни и воспитания подозреваемого, а также обстоятельства, способствующие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.