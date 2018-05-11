В Мурманске осудят телефонного мошенника обманувшего 19 северян

12 Мая 2018 года, 09:29

МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске предстанет перед судом 31-летний житель Курганской области. Мужчину обвиняют в серии телефонных мошенничеств, происходивших последние два года. Злоумышленник действовал по классической схеме, когда «родственник» пострадавших попал в беду и для его спасения якобы необходима крупная сумма денег. В уголовном деле фигурируют 19 пострадавших. Основная часть из них – пожилые люди. Общий ущерб оставил около трех миллионов рублей. Вернуть деньги пострадавшим будет сложно. Имущество злоумышленника – отечественный автомобиль и 60 тысяч рублей арестовано, но их не хватит на возмещение ущерба всем пострадавшим.