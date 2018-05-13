В Апатитах крыша пятиэтажки стала площадкой для опасного флешмоба подростков

13 Мая 2018 года, 12:16

МУРМАНСК/13 мая/ БИ-ПОРТ – Апатитчане опубликовали в социальных сетях фото, якобы сделанное на крыше одной из пятиэтажек. По информации авторов сообщения, это случилось вчера около 6 часов вечера. На крыше 5-этажного дома №11 по улице Дзержинского собрались подростки. Они пили спиртное и закусывали его рыбой. Кроме того, ребята включили музыку, а затем начали свешиваться за край крыши. Но и этого им показалось мало. Подростки веселились и прыгали друг на друга.

Автор сообщения утверждает, в Апатитах каждый год одна и та же проблема с крышами. Управляющие компании не всегда следят за тем, закрыты ли они.