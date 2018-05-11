В ревдинскую колонию пришли мобильники в анансах

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Сергей Шамраев: «Финансовой грамотности необходимо учиться с юного возраста» Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев: «МАГУ сделал ставку на формирование устойчивых сетей научной кооперации» Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану: «В каждой стране Тeletrade говорит с людьми на их языке» Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade