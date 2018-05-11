В ревдинскую колонию пришли мобильники в анансах

РЕВДА/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — Доставку запрещённых предметов пресекли сотрудники исправительной колонии строгого режима №23. Подозрительная посылка на имя одного из осуждённых пришла от жительницы Ковдора.
«При досмотре посылки сотрудники колонии обнаружили три мобильных телефона, сим карту, карту памяти, USB кабель», - сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.
Запрещённые к использованию на территории исправительных учреждений предметы были спрятаны внутри консервных банок с ананасами. По данному факту проводится проверка.