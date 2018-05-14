Двое мужчин напали с ножом на жителя Апатитов и угнали его автомобиль

14 Мая 2018 года, 11:46

АПАТИТЫ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах двое неизвестных напали с ножом на местного жителя и угнали его автомобиль. В полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства, 1961 года рождения.

Как рассказал потерпевший, чтобы забрать ключи от автомобиля, один из злоумышленников ударил автолюбителя ножом по руке.

В целях установления местонахождения транспортного средства в городе был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время полицейские обнаружили ВАЗ-21071 в районе городской свалки, злоумышленники, похитившие его, бросили автомобиль и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в угоне были установлены. Ранее судимых за имущественные преступления 46-летнего безработного жителя Апатитов и его 30-летнего знакомого задержали и доставили в отдел полиции.

По факту возбуждено уголовное дело.

Фото: 24AUTO.RU