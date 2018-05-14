В Мурманске будут судить мошенника из Курганской области

14 Мая 2018 года, 13:34

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курганской области. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый совершил 16 телефонных мошенничеств в отношении пожилых жителей Мурманска на общую сумму свыше 3,4 млн рублей. В УМВД по Мурманской области рассказали, что он вводил в заблуждение пенсионеров, представляясь их родственником, после чего сообщал заведомо ложную информацию о том, что ему грозит уголовная ответственность. Чтобы помочь, необходимо перевести денежные средства на банковский счет либо передать курьеру. Мужчину также обвиняют в семи случаях покушений на мошенничество.

Введенные в заблуждения пожилые люди переводили обвиняемому денежные средства от 60 до 500 тысяч рублей на банковскую карточку и по номеру телефону.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий в июле 2017 года злоумышленник был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

Фото: nick Pamfret / Flickr.com