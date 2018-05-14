Мужчина съездил в Оленегорск за наркотиками и попался полицейским

14 Мая 2018 года, 15:14

ОЛЕНЕГОРСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска направила в суд уголовное дело по обвинению ранее судимого жителя города Мончегорска, 1987 года рождения. Подозреваемый в феврале этого года для личного потребления с помощью мессенджера «Телеграм» оплатил приобретение наркотиков в значительном размере – 0,8159 грамма альфа-пирролидиновалерофенона, так называемой «соли».

После этого, получив адрес местонахождения «закладки» с наркотическим средством, молодой человек приехал в Оленегорск и нашёл приобретенный им наркотик. Но практически сразу же был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Действия обвиняемого квалифицированы по части статьи «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». За данное преступление ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы.