В Кандалакше мужчина получил от товарища по голове

14 Мая 2018 года, 15:29

КАНДАЛАКША/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Обратившиеся рассказали о госпитализации 35-летнего мужчины с множественными ушибами, переломами головы, носа. Телесные повреждения медики расценили как причинившие тяжкий вред здоровью.

Оперативники установили, что телесные повреждения пострадавшему причинил знакомый. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого, 27-летнего местного жителя. Злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал полицейским, что после распития спиртных напитков между ним и знакомым возник словесный конфликт, переросший в драку. Мужчина нанёс потерпевшему множественные удары по лицу и голове. После этого тот упал на асфальт и ударился головой. Ранее местный житель не привлекался к уголовной ответственности.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан за совершение административного правонарушения. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото: vzsar.ru