В магазине «Лейла» в Апатитах продают спиртосодержащую «просрочку»

14 Мая 2018 года, 17:42

АПАТИТЫ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатитов провела проверку исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки полицейские установили реализацию продажи просроченной алкогольной продукции. Общий объём найденной «просрочки» - 23,14 литра. Факт торговли ненадлежащим алкоголем был установлен в продовольственном магазине «Лейла» в Апатитах. Продукция в ходе проверки снята с реализации и уничтожена.

Также установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в продовольственном магазине «Лейла», ранее привлекался к административной ответственности за продажу просроченных продуктов питания.

8 мая 2018 года по факту выявленных нарушений, прокуратурой города в отношении предпринимателя возбуждено дело. Оно направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Мурманской области.

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией. Рассмотрение дела об административном правонарушении находится на контроле прокуратуры города Апатиты.