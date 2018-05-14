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Жизнь в Мурманске


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Главная » Криминал » Распитие алкоголя в Мончегорске закончилось бойней топорами
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 16:25

Распитие алкоголя в Мончегорске закончилось бойней топорами


МОНЧЕГОРСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет РФ по Мурманской области завершил расследование уголовных дел в отношении жителей города Мончегорска, 1985 и 1988 года рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Об этом «Би-порту» сообщили Следственный комитет РФ по Мурманской области.

В январе этого года неоднократно судимый житель Мончегорска, находясь в квартире своих знакомых, 1988 и 1954 годов рождения, совместно распивал спиртные напитки. Между собравшимися произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс обеим женщинам несколько ударов топором в область головы. Тем самым причинил «подругам» рубленные раны, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Вместе с этим, одна из потерпевших, 1988 года рождения, желая поквитаться со злоумышленником, нанесла ответный удар топором в область головы обвиняемого. Женщина, не отстав от обидчика, также причинила ему рубленые раны, которые расцениваются как причинение легкого вреда здоровью человека.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы.

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