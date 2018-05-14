Двое мужчин из Печенгского района выловили 752 особи краба

14 Мая 2018 года, 18:32

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьёй «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением особо крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору».

Установлено, что нарушители реализовывали свою деятельность с 2 по 3 сентября и с 28 октября по 17 ноября 2017 года. Двое граждан без соответствующего разрешения на ведение добычи камчатского краба с помощью маломерного судна осуществили из вод Баренцева моря в районе мыса Сойминиеми незаконную добычу водных биологических ресурсов Российской Федерации. Они выловили не менее 752 особей краба камчатского, в результате чего водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинили ущерб на сумму 624162 рубля.

Суд назначил наказание подсудимым в виде штрафа в размере 300000 рублей. Уголовное дело расследовано отделом дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Приговор в законную силу не вступил.