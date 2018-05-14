Житель Оленегорска зашёл в магазин погреться и украл телефон у продавца

15 Мая 2018 года, 12:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска утвердила обвинительный акт по уголовному делу о хищении мобильного телефона из салона связи «Евросеть».

По версии следствия, в феврале этого года продавец-консультант салона связи «Евросеть» поставила свой смартфон на подзарядку в помещении торгового зала. Телефон попал в поле зрения ранее неоднократно судимого местного жителя, 1962 года рождения. Он зашёл в «Евросеть» со своим приятелем, чтобы погреться.

Увидев на стуле гаджет, мужчина незаметно сел на него. После этого он положил смартфон в карман и ушёл. О том, что в помещении салона связи ведется видеонаблюдение, со слов обвиняемого, он в тот момент не подумал. Сотрудниками полиции нарушитель был задержан «по горячим следам». Похищенный телефон у него был изъят и возвращён владелице.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено законом до двух лет лишения свободы.