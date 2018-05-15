Житель Кандалакши расстрелял полицейский автомобиль

15 Мая 2018 года, 12:34

КАНДАЛАКША/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — В Кандалакше на местного жителя завели уголовное дело по подозрению в хулиганстве. Мужчина открыл стрельбу по полицейскому автомобилю, сообщили в УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошёл днём 13 мая. Жильцы дома на улице Восточная вызвали полицейских с жалобой на шум у соседей. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов в проблемной квартире дверь никто не открыл, хотя оттуда явно раздавалась громкая музыка.

«Во время опроса соседей сотрудники ППС услышали выстрелы, произведенные по их автомобилю. Всего было произведено не менее 6 выстрелов. Автомобиль получил незначительные повреждения, никто не пострадал», - рассказали в полиции.

У полицейских были основания полагать, что стрельба велась из квартиры, на которую жаловались соседи. В этой связи сотрудники ППС при поддержке росгвардейцев проникли в помещение и задержали находившихся там двоих жителей города. При осмотре квартиры обнаружен и изъят травматический пистолет, запасные пули к нему.

Изначально подозреваемый, 1984 года рождения, отрицал свою причастность к совершению преступления, рассказали в Следственном комитете по Мурманской области. Однако, благодаря тактически грамотно проведенному следователем допросу, а также установлению психологического контракта с задержанным, мужчина дал признательные показания. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.