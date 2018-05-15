Жительница Кандалакши «спасла» от уголовного дела автолюбителя и развела его на 60 тысяч

15 Мая 2018 года, 13:55

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В кандалакшскую полицию обратился 25-летний житель поселка Алакуртти. Он заявил о совершённом в отношении него мошенничестве на сумму 60 тысяч рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что из-за повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении него должны были возбудить уголовное дело. От малознакомых граждан он узнал, что жительница Кандалакши за определенную сумму денег может помочь решить проблему. Мужчина созвонился со «спасительницей» и обговорил условия сделки. Затем он передал ей 60 тысяч рублей. Кандалакшанка не помогла заявителю. Кроме того, когда на автолюбителя всё-таки возбудили уголовное дело, он многократно обращался к женщине с просьбой вернуть денежные средства, но та отвечала отказом.

Стражи порядка установили, что мошенничество совершила 50-летняя местная жительница. Злоумышленница пояснила, что она получила деньги от потерпевшего. О том, что помочь она не сможет, заранее знала. Но поскольку нуждается в материальных средствах, решила воспользоваться доверием молодого человека. В настоящий момент ущерб потерпевшему она возместила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное её может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото: kommersant.ru