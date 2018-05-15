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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Мончегорец поколачивал бывшую жену, требуя воссоединения семьи
 
 
 
 
15 Мая 2018 года, 14:40

Мончегорец поколачивал бывшую жену, требуя воссоединения семьи


МОНЧЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Жителю Мончегорска грозит до трёх лет лишения свободы из-за обвинения в истязании бывшей супруги. В полицию обратилась потерпевшая, 1984 года рождения.

Женщина рассказала, что её в течение нескольких месяцев преследует бывший муж, с которым она рассталась некоторое время назад. Мужчина с разводом мириться не стал и неоднократно встречал женщину возле дома, требуя вернуться в семью.

«Свои требования мужчина подкреплял тумаками и угрозами, что если женщина не согласится вновь стать его женой, он ее искалечит», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По фактам обращений женщины были проведены проверки, по итогам которых факты угроз и истязаний нашли свое подтверждение. Злоумышленник систематически наносил побои женщине и совершал другие насильственные действия, причиняющие физическую боль и психические страдания.

В этой связи в отношении ранее несудимого 32-летнего мончегорца возбуждено уголовное дело.

Фото: © Fotolia / Sdecoret

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