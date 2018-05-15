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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Мурманчанка пришла в гости в сестре и получила в грудь ножом
 
 
 
 
15 Мая 2018 года, 16:04

Мурманчанка пришла в гости в сестре и получила в грудь ножом


МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Обратившиеся рассказали о госпитализации жительницы Мурманска, 1967 года рождения, с проникающим ранением грудной клетки.

В квартире, из которой была госпитализирована потерпевшая, полицейские установили, что ранение женщине причинила ее сестра. Ей оказалась ранее не судимая мурманчанка, 1981 года рождения. Злоумышленница призналась в содеянном и пояснила, что ударила ножом родственницу. Она рассказала, что это произошло в ходе конфликта. Когда сестра пришла к ней в гости, началась ссора, которая переросла в серьезный конфликт.

По факту в отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: CC BY 2.0 / r. nial bradshaw / knife

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