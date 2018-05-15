Житель Оленегорска узнал, как не купить PS4 и остаться без денег

15 Мая 2018 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Жители Мурманской области продолжают попадаться на уловки виртуальных мошенников. В этот раз от действий преступников пострадали жители Оленегорска и Североморска.

Так, один из пострадавших нашёл в интернете объявление о продаже игровой приставки PS4. Автор объявления сообщил, что требуется перевести предоплату в размере 14990 рублей. Мужчина перевел незнакомцу данную сумму. Не получив товар, потерпевший понял что стал жертвой обмана и отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

Еще одним потерпевшим от действий мошенников стал северянин, 1976 года рождения, который собирался приобрести лодку «Honwave 3,8». Североморец перевел предоплату за плавательное средство неизвестному в сумме 84 тысячи рублей, однако обещанный товар он так и не получил.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.