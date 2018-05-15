В Апатитах обнаружено тело мужчины

16 Мая 2018 года, 08:55

АПАТИТЫ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 15 мая в лесополосе, примыкающей к гаражному кооперативу, расположенному по улице Строителей, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

« В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка, с участием судебно-медицинского эксперта зафиксированы телесные повреждения, обнаруженные на теле погибшего, изъяты следы и орудие преступления», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным погибшим является пропавший в январе этого года Андрей Швыдкий.