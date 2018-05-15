В Кандалакше задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

16 Мая 2018 года, 12:23

КАНДАЛАКША/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Кандалакше задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Человек со схожими приметами попал в поле зрения сотрудников Росгвардии. При виде правоохранителей он попытался спешно скрыться во дворах Кировской аллеи. Росгвардейцы проследовали за мужчиной и остановили его.

29-летний местный житель находился в розыске по уголовному делу. Она попался на повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения будучи уже подвергнутым административному наказанию. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, однако, от органов дознания скрывается, по повесткам на следственные действия не является.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.