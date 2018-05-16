Житель Кандалакши открыл огонь по автомобилю соседа

16 Мая 2018 года, 15:45

КАНДАЛАКША/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Жителю Кандалакши грозит до двух лет лишения свободы за хулиганство. Мужчина расстрелял машину своего соседа. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

По словам мужчины, автомобиль «Опель» был припаркован по месту проживания - возле дома по улице Восточная. В результате действий злоумышленника повреждено лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Ущерб по предварительной оценке составил 21 тысячу рублей.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Ранее судимый 34-летний житель города Кандалакша был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном подозреваемый признался и пояснил, что он и потерпевший являлись соседями по двору, неприязненных отношений между ними не было, выстрелы из пневматического оружия произвел из хулиганских побуждений.

По факту возбуждено уголовное дело.