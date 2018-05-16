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Главная » Криминал » В Мурманске раскрыт угон автомобиля с территории автогородка
 
 
 
 
16 Мая 2018 года, 18:20

В Мурманске раскрыт угон автомобиля с территории автогородка


МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Полицейские раскрыли угон автомобиля в Мурманске. Местный житель обратился в полицию с заявлением о преступлении. Он рассказал, что припарковал свой неисправный автомобиль «Рено» на территории автогородка на улице Рогозерской. Сохранность транспортного средства он переодически проверял.

«В один из дней, прибыв на территорию автогородка, хозяин машины обнаружил, что автомобиль похищен неизвестными лицами. Сумма причиненного ему ущерба составила 80 тысяч рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кража неисправной иномарки произошла путем буксировки на гибкой сцепке. Подозреваемый в деянии – ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества житель областного центра, 1982 года рождения, тайно вывез бесхозный по его мнению автомобиль с целью дальнейшей продажи.

В ходе специальной операции, проводимой при поддержке Росгвардии, злоумышленник был задержан. Транспортное средство, которое похитель уже успел продать, изъято. По факту возбуждено уголовное дело.

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