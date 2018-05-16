Борьба за сердце мужчины обернулась уголовным делом

16 Мая 2018 года, 18:44

СЕВЕРОМОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Жительница Североморска лишилась паспорта гражданина РФ из-за ссоры со своей знакомой. Женщина обратилась в полицию.

Как рассказала потерпевшая, 1983 года рождения, они со своей знакомой соперничали из-за одного мужчины. После опроса подозреваемой, последняя призналась в содеянном. Увидев оставленный открытым автомобиль потерпевшей, она взяла паспорт, который лежал в автомобиле, и разорвала его, отомстив таким образом сопернице.

По факту в отношении ранее не судимой 40-летней северянки возбуждено уголовное дело.