В Мурманской области разоблачили фирму-однодневку

16 Мая 2018 года, 19:00

КАНДАЛАКША/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Кандалакше в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками налоговой службы выявили фирму-однодневку. У них возникло подозрение, что компания, зарегистрированная летом 2017 года, используется для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки полицейские установили, что представивший в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации юридического лица житель Кандалакши заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Кандалакшанин представил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Заявленным видом деятельности компания не занималась.

Собранные оперативниками доказательства в ходе проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела.