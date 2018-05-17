Майора в Мурманской области оштрафовали за взятку

17 Мая 2018 года, 11:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В Печенгском районе вынесен приговор майору в/части 08275 Александру Шестакову. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Как рассказали «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту, осенью 2015 года Шестаков, возглавлявший отделение кадров войсковой части, за содействие в поступлении на военную службу по контракту получил от местного жителя взятку в размере 50 тысяч рублей.

Заозерским гарнизонным военным судом Шестакову назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

Фото: Dela.ru