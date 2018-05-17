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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев
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Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

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Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Житель Оленегорска украл более двух тысяч литров «солярки»
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 13:19

Житель Оленегорска украл более двух тысяч литров «солярки»


ОЛЕНЕГОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Оленегорска от сотрудников службы безопасности местного промышленного предприятия поступило сообщение. Обратившиеся заявили, что на их территории совершено хищение 2120 литров дизельного топлива на сумму свыше 111 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что хищение произошло путем свободного доступа. Была установлена причастность к краже сотрудника предприятия. Подозреваемого - жителя Оленегорска, 1960 года рождения, задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что в течение двух месяцев в сговоре с топливозаправщиком похищал дизельное топливо. Похищенное он сливал в канистры и бочки, хранил в частном ангаре на Мончегорском шоссе с целью дальнейшей продажи. Большую часть топлива он успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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