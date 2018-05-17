Заключённый мончегорской исправительной колонии случайно насмерть сбил человека самосвалом

17 Мая 2018 года, 18:06

МОНЧЕГОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Мончегорску завершил расследование уголовного дела в отношении осужденного мужчины, 1974 года рождения. На момент происшествия он отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Причинении смерти по неосторожности».

В ходе следствия установлено, что в октябре 2017 года обвиняемый, пребывая на территории ФКУ «ИК-23» УФСИН России по Мурманской области, управлял самосвалом марки ЗИЛ. По неосторожности, находясь на исправительных работах, он наехал техникой на человека. Им оказался мужчина, 1977 года рождения, также отбывающий наказание в исправительной колонии. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключениям направлено в суд для рассмотрения по существу.