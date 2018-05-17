Мурманчанин украл у товарища коллекцию юбилейных монет

17 Мая 2018 года, 18:20

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Кольского района обратился житель посёлка Шонгуй, 1998 года рождения. Он заявил о краже принадлежащей ему коллекции юбилейных монет Банка России. Общая стоимость коллекции - 20 тысяч рублей.

Точное время пропажи имущества потерпевший не знает. В квартиру посторонние не проникали. Кроме монет похитителей ничего не заинтересовало. Владелец коллекции вспомнил, что некоторое время назад он оставлял своего знакомого в квартире, пока сам отлучался по делам.

Полицейские опросили знакомого. Ранее не судимый житель областного центра, 1999 года рождения, вначале свою вину отрицал. Но позже признался в хищении. Потерпевший сам спровоцировал кражу, похваставшись другу коллекцией. После того, как гость остался один, он решил забрать монеты. В дальнейшем он сдал их в банк. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В начале мая «Би-порт» сообщал о краже коллекции серебряных монет. Монеты, общей стоимостью 40 тысяч рублей, вынесли из квартиры 70-летнего мурманчанина. Хищение совершил сын женщины, которую владелец коллекции попросил приглядеть за квартирой.