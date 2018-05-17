В Апатитах убили мужчину после конфликта в баре «Таверна»

17 Мая 2018 года, 17:02

АПАТИТЫ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в Апатитах недалеко от бара «Викинг» был убит посетитель бара «Таверна» (это заведение расположено по соседству с «Викингом»). Конфликт начался в стенах «Таверны», а завершился уже на улице четырьмя ударами ножа. «Скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу, но спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает издание «ХибИнформБюро».

Очевидцы случившегося рассказали, что после первого удара потерпевший попытался убежать от нападавшего. Но тот догнал его и хладнокровно добил. Подозреваемого в убийстве задержали инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, конфликт в заведении начался со ссоры женщин, отдыхавших в двух разных компаниях.

Известно, что задержанный ранее судим, а убитый недавно переехал в Апатиты и работал охранником. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России.