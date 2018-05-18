Из сейфа магазина в Заполярном украли 160 тысяч рублей

18 Мая 2018 года, 11:48

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Заполярном из магазина была совершена кража 160 тысяч рублей. Директор магазина вызвал полицию.

Как было установлено в ходе осмотра места происшествия, на сейфе отсутствуют следы взлома и другого криминального воздействия. Сейф был открыт ключами, в связи, с чем подозрение в хищении пало на персонал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение совершила одна из сотрудниц – ранее не судимая жительница города, 1989 года рождения, трудоустроенная в магазине менеджером. Подозреваемая призналась в деянии и пояснила, что срочно нуждалась в денежных средствах. Часть похищенной суммы она вернула, остальное успела потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.