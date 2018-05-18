Северянин избил молотком жителя общежития

18 Мая 2018 года, 17:50

КАНДАЛАКША/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Кандалакше на местного жителя завели уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью. Из приемного покоя больницы в полицию поступило сообщение, что к ним за помощью обратился 57-летний мужчина с сотрясением головного мозга и ушибами головы.

Полицейские выяснили, что мужчина пришел в гости к своим знакомым в общежитие, расположенное на улице Комсомольская, где распивал спиртные напитки. Во время вечеринки он вышел в коридор общежития, где прямо у двери комнаты у него возник словесный конфликт с мужчиной, проживающим на этом же этаже. Потеряв контроль над собой, злоумышленник оттолкнул потерпевшего, зашел в комнату соседей, и, схватив молоток, нанес мужчине 6 ударов по голове. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, медиками расцениваются, как причинившие легкий вред здоровью.

В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан безработный, ранее не судимый мужчина, 1964 года рождения, который признался в совершении преступления. Причину агрессии злоумышленник объяснил сильным алкогольным опьянением. В отношении северянина возбуждено уголовное дело.