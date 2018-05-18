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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Криминал » Врачу, сделавшему пациентку косоглазой, дали два года условно
 
 
 
 
19 Мая 2018 года, 09:16

Врачу, сделавшему пациентку косоглазой, дали два года условно


МОНЧЕГОРСК/19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске вынесли приговор по резонансному делу о врачебной ошибке. Год назад 46-летняя женщина обратилась к ЛОРу с гайморитом. Медик сделал пациентке прокол и допустил оскольчатые переломы глазницы. Это привело к неустранимому косоглазию. В суде медик заявил, что у северянки якобы была врожденная асимметрия лица. Однако, исследовав все доказательства, его признали виновным. Врача приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Между тем, пострадавшая северянка собирается требовать компенсацию морального ущерба с больницы, а также обращаться в федеральное министерство здравоохранения.

 
 
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