Врачу, сделавшему пациентку косоглазой, дали два года условно

19 Мая 2018 года, 09:16

МОНЧЕГОРСК/19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске вынесли приговор по резонансному делу о врачебной ошибке. Год назад 46-летняя женщина обратилась к ЛОРу с гайморитом. Медик сделал пациентке прокол и допустил оскольчатые переломы глазницы. Это привело к неустранимому косоглазию. В суде медик заявил, что у северянки якобы была врожденная асимметрия лица. Однако, исследовав все доказательства, его признали виновным. Врача приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Между тем, пострадавшая северянка собирается требовать компенсацию морального ущерба с больницы, а также обращаться в федеральное министерство здравоохранения.