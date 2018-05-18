Судебный процесс над бывшим энергомагнатом Геннадием Шубиным начался без него

19 Мая 2018 года, 14:52

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Октябрьском суде начался еще один судебный процесс, обвиняемым в котором стал бывший энергомагнат Геннадий Шубин. Его вместе с подельниками обвиняют в нескольких эпизодах мошенничеств, а также в организации преступного сообщества. Предпринимателя должны были доставить в Заполярье на слушания, которые состоялись в пятницу. Однако снова не получилось.

«В рамках слушаний остальные фигуранты заявили ряд ходатайств», - сообщил БИ-ПОРТ источник в областной прокуратуре. Доставят ли Геннадия Шубина к следующему судебному заседанию, пока неизвестно.