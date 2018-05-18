Дальнобойщики жалуются на рэкет на мурманской трассе

20 Мая 2018 года, 16:23

МУРМАНСК, ЛОУХИ/ 20 мая/ БИ-ПОРТ – Дальнобойщики в социальных сетях жалуются на предприимчивых людей, которым, судя по всему, не дают покоя 90-е. «Между Мурманском и населенным пунктом Лоухи ребята собирают деньги за проезд по трассе Кола, - сообщают водители-дальнобойщики в социальных сетях. – С грузовых берут по тысячи рублей. Легковые машины не трогают».

Деньги, по словам дальнобойщиков, собирают как прямо на трассе, так и на стоянке. В основном это происходит между Мончегорском и Петрозаводском. А те, кто постоянно ездит в направлении Санкт-Петербурга, покупают «проездной» на месяц. В Интернете даже опубликовали фото этого документа.