Апатитский угонщик гусеничного тягача еще раз предстанет перед судом

20 Мая 2018 года, 19:15

МУРМАНСК /20 мая/ БИ-ПОРТ – Апатитчанину, угнавшему в январе гусеничный тягач и прославившему Мурманскую область без преувеличения на весь мир, придется еще раз предстать перед судом. До этого его приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. Было учтено раскаяние апатитчанина, его состояние здоровья и наличие у мужчины малолетнего ребенка. Однако прокуратура сочла наказание слишком мягким. Поэтому была подана апелляция в областной суд. 16 мая дело поступило на рассмотрение. Заседание назначено на 31 мая.