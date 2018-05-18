Жительницу Никеля будут судить за ложное сообщение о бомбе в морге

21 Мая 2018 года, 09:50

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В Никеле завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в ложном сообщении о готовящемся взрыве. В марте этого года женщина позвонила в полицию и сообщила, что в патологоанатомическом отделении Печенгской ЦРБ заложена бомба. Однако, прибывшие на место специалисты взрывного устройства в учреждении не обнаружили.

По факту ложного сообщения было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.