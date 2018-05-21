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21 Мая 2018 года, 13:30

Мужчину подозревают в истязании детей Заполярного


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В Заполярном расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетних. Сообщения о причинении физической детям поступили от их матерей. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как установлено в ходе следствия, в апреле текущего года 25-летний обвиняемый посредством переписки в интернете приглашал к себе подростков и совершал в их отношении истязания. Происходящее он записывал на видеокамеру. Ни орудие преступления, ни его состав следствие в настоящий момент не раскрывает. Пострадавшим детям был причинён незначительный вред здоровью.

«В рамках расследования уголовного дела следователем изъяты орудие преступления, компьютерная техника и цифровые носители информации. Все изъятые предметы имеют значение для расследования уголовного дела и будут тщательным образом исследованы», - сообщили агентству в ведомстве.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: VistaNews.ru

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