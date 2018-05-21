Жительница Кандалакши «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей

21 Мая 2018 года, 15:40

КАНДАЛАКША/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — Жительница Кандалакши, желавшая разбогатеть на бирже криптовалюты, стала жертвой мошенников. 60-летняя женщина рассказала полицейским, что в январе 2018 года она арегистрировалась на сайте по обмену и продаже криптовалют, предоставив сканированные копии банковской карты и паспорта.

«Для осуществления полной регистрации и создания личного кабинета с банковской карты заявительницы автоматически списали 8 тысяч рублей, указав при этом, что данную сумму можно потратить на приобретение криптовалюты, долларов, евро и драгметаллов», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

В течение нескольких месяцев женщина в личный кабинет на сайте не заходила, в торгах не участвовала. Впоследствии на номер телефона, который потерпевшая указала при регистрации, позвонила девушка и сообщила, что за длительный период за счет повышения курсов валют и стоимости криптовалюты на счету у женщины скопилась большая сумма денежных средств. Для получения денег требовалось все имеющиеся средства на расчетных счетах банковских карт и вкладов объединить на одном счете. Следуя указаниям мошенницы, женщина перевела на один счет 385 тысяч рублей. Сразу после осуществления операций ей на телефон пришло СМС-сообщение о том, что денежный перевод в размере 73 тысячи рублей выдан получателю.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, а также в банк с заявлением о приостановлении действий по банковским счетам. По данному факту возбуждено уголовное дело.