Житель Гаджиево убил собутыльника ударами ножа в грудь

21 Мая 2018 года, 16:55

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гаджиево. Мужчина подозревается в убийстве.

По версии следствия, вечером 19 мая 2018 года подозреваемый распивал алкоголь в гостях. Во время застолья произошёл конфликт. В ходе ссоры ранее не судимый житель Гаджиево нанёс своему приятелю четыре удара кухонным ножом в грудь. От ударов тот скончался на месте происшествия.

После произошедшего злоумышленник разбудил заснувшего хозяина и сообщил ему о совершённом преступлении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.