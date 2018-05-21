Следователи подозревают, что пропавшая 15-летняя мурманчанка была убита

22 Мая 2018 года, 08:35

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске по факту исчезновения 15-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в дневное время 17 мая 2018 года Валерия Бугрименко, 31 декабря 2002 года рождения, ушла из дома на улице Самойловой в Мурманске и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета: черные легинсы, чёрную кофту с розами, спортивную чёрную жилетку с красными вставками на карманах.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, поисковые и следственные мероприятия, отрабатываются все возможные версии случившегося», - сообщили в ведомстве.

Следственное управление просит всех лиц, кто располагает информацией, о местонахождении несовершеннолетней сообщить по телефонам СУ СК России по Мурманской области: телефон доверия: 8-921-040-07-04 (круглосуточно), 8(8152) 403-938, 8(8152) 403-957 или 02.