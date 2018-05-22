Директор мурманской строительной фирмы пытался получить почти два миллиона налогового вычета

22 Мая 2018 года, 10:30

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Следователь следственной части СУ УМВД России по Мурманской области завершил расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Обвинение предъявлено 33-летнему генеральному директору строительной компании.

Следствие установило, что в 2016 году компания обвиняемого ремонтировала одну из автомобильных дорог в Мурманской области. Желая получить деньги в виде незаконного налогового вычета, директор организации заключил фиктивный договор подряда с одной из компаний Мурманска по устройству электроосвещения дороги.

На самом деле подрядная организация ремонт дороги не выполняла. Однако обвиняемый представил в налоговую инспекцию заведомо подложные документы о выполнении работ на общую сумму более 12 миллионов рублей, в том числе НДС в размере более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Его он должен был получить в качестве налогового вычета. При проверке документов сотрудники налоговой службы обнаружили поддельные документы и отказали предпринимателю в выплате возмещения по НДС.

Материалы по данному факту были переданы в полицию для принятия процессуального решения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: park72.ru