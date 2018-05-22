Северянин хранил в машине около 12 грамм метамфетамина и гашиш

22 Мая 2018 года, 11:10

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ. Органы предварительного расследования обвинили гражданина в совершении незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

В ноябре прошлого года подсудимый, находясь во дворе по проспекту Героев-североморцев в Мурманске, достал из «тайничка» возле мусорных контейнеров наркотики. Он приобрёл у неизвестного лица метамфетамин (первитин) массой 11,6549 грамма, а также гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 2,52 грамма для личного потребления. Затем «оптовый покупатель» спрятал вещества в автомобиль «Форд Транзит».

Там наркотики хранились вплоть до задержания обвиняемого полицией. Задержан автомобиль был в 52 метрах от поста ГИБДД, расположенного на 1375 км автодороги Р-21 «Кола». Наркотическое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе досмотра автомобиля.

Кольским районным судом подсудимому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.