Жительница Заполярного решила самостоятельно распорядиться банковской картой знакомого

22 Мая 2018 года, 15:40

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Заполярный. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что в феврале 2018 года обвиняемая получила от потерпевшего банковскую карту, чтобы снять с неё деньги и купить продукты для хозяина счёта. Получив сведения о пин-коде, женщина решила не возвращать карту и деньги. С этой целью она сняла с пластиковой карты 20 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Причинённый ущерб потерпевший расценил как значительный с учетом уровня доходов.

В ходе расследования подсудимая признала вину и вернула потерпевшему карту и все похищенные денежные средства. Однако суд согласился с позицией государственного обвинения об отсутствии оснований для менее строгого наказания, чем лишение свободы. На решение суда повлияло то, что ранее подсудимая отбывала в местах лишения свободы за тяжкое преступление и на момент совершения преступления имела три непогашенных судимости.

В результате суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы, который она проведёт в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.