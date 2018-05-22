Мурманчанин пытался продать около 11 грамм амфетамина

22 Мая 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудникам наркоконтроля Заполярья стало известно о причастности ранее не судимого жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.

В ходе специальной операции оперативники областного управления вместе с полицейскими из октябрьского отдела задержали подозреваемого в момент сбыта запрещённого вещества. Злоумышленник был доставлен в полицию для проведения следственных действий. Пакетик с предположительно психотропным веществом наркополицейские передали эксперту ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Эксперт установил, что 39-летний мурманчанин продал амфетамин массой 10,6739 грамма, что является крупным размером. Полицейские установили, что злоумышленник работает диджеем в одном из ночных клубов Мурманска, а сам является наркозависимым лицом.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.