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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Заполярном ревнивый мужчина выстрелил супруге в ногу
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 17:00

В Заполярном ревнивый мужчина выстрелил супруге в ногу


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 41-летней местной жительницы с телесными повреждениями. На коже ноги женщины были обнаружены раны.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий житель Заполярного, ранее судимый за кражу и грабеж. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном. Он рассказал, что между ним и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры, причиной которой стала ревность, мужчина из пневматического пистолета выстрелил супруге в ногу. Тем самым он причинил женщине телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения легкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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