Семейный праздник в Мурманске закончился побоищем

22 Мая 2018 года, 18:07

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство собственного брата. Причиной преступных намерений стал конфликт, возникший между родственниками во время распития спиртных напитков. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как было установлено, 16 ноября прошлого года подсудимый, его мать, родной брат и ещё один родственник отмечали день рождения матери. Празднование сопровождалось распитием спиртных напитков. В процессе веселья между братьями возник конфликт, который перерос в драку. Подсудимый, вооружившись ножом, нанёс брату не менее 12 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения. Остановить обезумевшего мужчину смогла только мать, которая выхватила нож из его рук.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления и заявил о том, раскаивается в содеянном. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Приговор не вступил в законную силу.