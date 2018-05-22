Жителя Оленегорска задержали с поддельным водительским удостоверением

22 Мая 2018 года, 19:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В Оленегорске местному жителю может грозить до полугода ареста за подделку водительского удостоверения. Водителя отечественного автомобиля инспекторы ДПС остановили, находясь на маршруте патрулирования.

Мужчина, 1991 года рождения, предъявил дорожным полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Вызванная на место оперативно-следственная группа изъяла документ и направила его на экспертизу. В результате было установлено, что водительское удостоверение северянина является поддельным.

Мужчина пояснил, что приобрел права на одном из сайтов в сети интернет в 2016 году за 7000 рублей. По данному факту в отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело.