Задержан очередной замначальника североморского МЧС

22 Мая 2018 года, 22:25

СЕВЕРОМОРСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске задержан ещё один заместитель начальника Специального управления ФПС №48 МЧС России» Олег Химченко. Об этом «Би-порту» сообщил информированный источник. Ожидается, что 24 мая состоится судебное заседание, на котором задержанному будет избранна мера пресечения.

Ранее «Би-порт» сообщал, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан другой заместитель руководителя управления Владимир Завалий, а также несколько руководителей пожарно-спасательных частей. По версии следствия, обвиняемый, используя свое должностное положение, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделяемых для оплаты труда личного состава. Поступившие в качестве материальной помощи денежные средства, личный состав пожарно-спасательных частей по указанию злоумышленников снимал со своих банковских карт и возвращал своему руководству. Впоследствии, поступившими денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Завалию продлили до 28 июня.