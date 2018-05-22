Житель Кандалакши закладывал в тайники героин и психотропные вещества

23 Мая 2018 года, 11:30

КАНДАЛАКША/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции на станции Кандалакша получили информацию о том, что на территории города неизвестным лицом сбываются наркотические средства. Злоумышленник распространяет запрещённые вещества, закладывая их в тайники.

Один тайник полицейские обнаружили под скамейкой на автобусной остановке в районе привокзальной площади. Экспертиза показала, что в тайнике находился героин. Ещё один тайник с метадоном полицейские нашли в подъезде жилого дома.

По подозрению в организации сбыта наркотических средств и психотропных веществ транспортные полицейские задержали 21-летнего местного жителя. В квартире безработного молодого человека оперативники обнаружили расфасованные и приготовленные к продаже наркотики и психотропные вещества в крупном размере. Всего в результате проведенной сотрудниками полиции операции из незаконного оборота изъято более 7 грамм героина, около 50 грамм гашиша, примерно 55 грамм амфетамина и 1 грамм МДМА.

Подозреваемый признался, что посредством известного мессенджера ему поступило предложение заработать путём продажи наркотических средств и психотропных веществ в Кандалакше. Он приобрёл у неустановленного лица наркотики. После этого мужчина распространил предложения о сбыте.

По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Приготовление к сбыту и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый помещён под стражу.