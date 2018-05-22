Задержанного замначальника спецуправления ФПС №48 подозревают в хищении 500 тысяч рублей

23 Мая 2018 года, 11:43

СЕВЕРОМОРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ — В уголовном деле о мошенничестве в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России появился новый фигурант. Как ранее сообщал «Би-порт», накануне был задержан заместитель начальника управления полковник внутренней службы Олег Химченко. Информацию о задержании подозреваемого агентству подтвердила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

По версии следствия, подозреваемый по предварительном сговору с группой лиц совершил хищение денежных средств, которые предназначались для выплат дополнительного материального поощрения сотрудникам одной из специальных пожарно-спасательных частей в Заозёрске. В период с 2013 по 2015 годы он, как полагают следователи, похитил более 500 тысяч рублей.

«В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. В ближайшее время состоится судебное заседание, в ходе которого ему будет избрана мера пресечения», - сообщили «Би-порту» в следственном управлении.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны заместитель начальника ФПС №48 Владимир Завалий, находящийся сейчас под стражей, и начальник пожарных частей.

Фото: SHADR.info